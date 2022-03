Extienden la prisión preventiva contra el excura Mauricio Víquez por dos meses más

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de prórroga de medidas cautelares contra el excura Mauricio Víquez Lizano, quien fue acusado por el supuesto delito de violación contra una persona menor de edad.



Víquez actualmente descuenta una prisión preventiva desde el 7 de mayo de 2021 y esta medida vencía el próximo lunes 7 de marzo, pero tras la decisión del Tribunal Penal de Desamparados, San José, ahora se extenderá durante dos meses más.

“El tribunal resolvió el voto dictado a las 9:24 a.m., en ampliar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Víquez y tomó en consideración la enorme responsabilidad que tiene el acusado en los hechos que se investigan por las altas penas de los delitos que se investigan y la posibilidad de fuga como ya una vez lo hizo” dijo Rodolfo Alvarado, abogado de las víctimas.

El letrado explicó que el Tribunal cree que si el excura queda en libertad podría no presentarse al juicio en su contra que iniciaría en dos semanas.

“El defensor de Víquez, en su argumentación, dijo que han variado aspectos propios de la denuncia inicial lo cual no lo comparto, si no discrepo totalmente de él porque no ha variado nada, más bien cada momento que pasa queda en evidencia la culpabilidad de Víquez”, comentó Alvarado.