Extesorero del Banco Nacional admite adicción a juegos de lotería en juicio por millonario desfalco

El ex tesorero del Banco Nacional , Ricardo Olivas Valle , principal sospechoso de sustraer más de ₡3.000 millones de la bóveda de la entidad, reconoció ante el tribunal que padecía una adicción a los juegos de lotería.

La declaración se dio durante el juicio, luego de escuchar las piezas acusatorias presentadas por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y los abogados del Banco Nacional.

En su testimonio, Olivas aseguró que su problema estaba relacionado únicamente con los juegos de azar:

“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente. Yo ingresé a la cárcel en el año 2023 (...) nada más era una adicción, solamente eran ganas de jugar. Compraba tiempos y monazos, lotería muy pocas veces”.

Hasta este momento del debate judicial, las partes acusadoras han expuesto sus argumentos en contra del sospechoso, quien figura como el principal investigado en este caso de millonario desfalco.

Para los próximos días se espera la declaración de testigos y la continuación del juicio en el Segundo Circuito Judicial.