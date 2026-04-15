Expolicía de tránsito condenado a dos años de cárcel por pedir ₡10 mil a chofer

Un exoficial de la Policía de Tránsito fue condenado a dos años de prisión tras comprobarse que pidió una "mordida" de ₡10 mil a un conductor durante un control vehicular.



El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José declaró al hombre, de apellido Araya, responsable del delito de concusión, en perjuicio de los deberes de la función pública.

Como parte de la resolución, se le impuso una pena de dos años de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.



Sin embargo, la sentencia contempla el beneficio de ejecución condicional (no irá a la cárcel) por un plazo de tres años, una vez que quede en firme.

"Durante ese tiempo, el condenado no deberá incurrir en nuevos delitos dolosos sancionados con penas privativas de libertad superiores a seis meses. De incumplir esta condición, podría perder el beneficio y cumplir la pena de prisión impuesta", señaló el Poder Judicial.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el 9 de octubre de 2021, en horas de la mañana, cuando el imputado ejercía funciones como oficial de tránsito.

El conductor de un camión fue detenido en un operativo de control de carretera en el que participaban varios oficiales en el sector de San Isidro de Alajuela. Según se determinó en el proceso, el funcionario abordó al chofer tras indicarle que se detuviera.

"El oficial, valiéndose de su condición de funcionario público, solicitó al conductor un beneficio económico indebido. Para ello, le pidió documentos como la licencia de conducir y la tarjeta de pesos del vehículo, y posteriormente insinuó la entrega de dinero a cambio de permitirle continuar su trayecto sin levantar una infracción, a pesar de que no había infringido la Ley de Tránsito", señaló el Poder Judicial.

Según lo acreditado durante la sentencia, el conductor entregó la suma de ₡10 mil.

Posteriormente, el oficial le devolvió los documentos y le entregó una boleta de tránsito sin detallar infracción alguna, simulando un procedimiento formal.

