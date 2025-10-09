Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

Una batería de celular explotó en una sala de operaciones del Hospital Nacional de Niños, lo que provocó que se activaran las alertas de emergencia.



Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, la llamada ingresó a las 8:49 a. m. de este jueves. Inmediatamente, despacharon varios vehículos al lugar.



Carlos Jiménez, director del centro médico especializado en menores, indicó que no hubo conato de incendio, pero la batería emitió gases que provocaron fuertes olores.

"El Hospital Nacional de Niños aclara que en sala de operaciones se presentó una emergencia con una batería externa que emitió gases y que ya fue retirada de la sala; sin embargo, se mantienen olores fuertes.

"No hubo conato de incendio ni nada, pero por seguridad se llama a Bomberos para que examine el lugar y ayude en el proceso de desinfección de la zona, apenas pase esto y se haga la higiene, retomaremos el proceso habitual de sala de operaciones", comentó Jiménez.

De acuerdo con la Central de Despachos de Bomberos, hubo tres personas afectadas por problemas respiratorios al inhalar el humo de la explosión.