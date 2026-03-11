Explosión por fuga de gas provoca daños en casa en Santa Ana

Una explosión provocada por gas licuado de petróleo (GLP) generó daños en una vivienda la noche de este martes en Pozos de Santa Ana, en San José, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se registró en las inmediaciones de la subestación del ICE, donde los equipos de rescate atendieron el incidente sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe preliminar, la explosión afectó una vivienda de aproximadamente 300 metros cuadrados, de los cuales unos 80 metros cuadrados presentaron daños. Entre las afectaciones se reportan daños en el menaje de la casa, vidrios quebrados y afectación en la cochera.

Las autoridades indicaron que la explosión estaría relacionada con gas licuado de petróleo, por lo que los bomberos realizaron las inspecciones correspondientes para descartar riesgos adicionales en la estructura.

El incidente ocurre pocos días después de otra emergencia relacionada con gas en la misma zona.

La noche del sábado anterior, una fuga de gas licuado de petróleo en la planta Blue Flame, ubicada también en Pozos de Santa Ana, provocó un incendio de gran magnitud que requirió un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja.

Las llamas y densas columnas de humo fueron visibles desde varios puntos de la localidad. Ante el riesgo de explosión, las autoridades establecieron un acordonamiento de aproximadamente un kilómetro alrededor de la planta mientras se controlaba la situación.

Según las autoridades, la fuga se produjo en un cilindro con capacidad de 58.000 litros, lo que convirtió la emergencia en una de las más complejas y peligrosas atendidas en los últimos años.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad en el manejo de gas licuado de petróleo.