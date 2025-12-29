Explosión de tanque de gasolina en Alajuelita deja a un hombre con quemaduras

Un hombre fue trasladado en condición urgente a la clínica de Alajuelita con quemaduras en el rostro y el tórax, luego de la explosión de un tanque de gasolina ocurrida en San Felipe, en Alajuelita.



La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia tras recibir el reporte del incidente, que ingresó a eso de las 10:32 a. m. de este lunes.

De acuerdo con la información preliminar, la explosión se registró dentro de una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados.



Para la atención del paciente, la Cruz Roja desplazó ambulancias de soporte básico y avanzado. El hombre fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al hospital.

Las causas del incidente se mantienen bajo investigación.







