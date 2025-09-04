Experto en defensa destaca “movimientos correctos” de joven que se defendió en asalto

Un intento de asalto ocurrido la madrugada de este miércoles en Pérez Zeledón terminó con un desenlace inesperado: la víctima, una joven identificada como Sol Vargas Garita, de 25 años, se defendió y logró inmovilizar al sospechoso hasta que las autoridades lo detuvieron.​​

El hecho sucedió alrededor de la 1 a. m. en el restaurante La Estación 24/7, cuando Vargas había terminado su jornada laboral en un bar y decidió detenerse a desayunar. Según relató, el hombre tomó su cartera y ella reaccionó de inmediato.



El sospechoso, de apellido Araya y de unos 40 años, fue reducido por la joven con ayuda de otras personas presentes en el local. Posteriormente, fue entregado a la Fuerza Pública y presentado ante la Fiscalía, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).



Aunque la ofendida afirmó que no tiene experiencia en artes marciales ni defensa personal, su reacción llamó la atención de instructores en la materia (vea el video adjunto de Telenoticias).



Alejandro “Mandarina” Solano, propietario de la Academia Mandarina MMA, explicó que la reacción de la joven respondió a un instinto natural de protección.

​“Ella no aplicó técnicas depuradas, pero sí movimientos correctos. Con más preparación en defensa personal habría tenido más herramientas para controlarlo con menor riesgo”, indicó el instructor.

Por su parte, recordó que lo más importante en situaciones de este tipo es priorizar la vida sobre los bienes materiales.

​“Siempre lo más importante es la seguridad personal. Las pertenencias pueden recuperarse, la vida no”, agregó.

El especialista también señaló que casos como este refuerzan la importancia de que tanto mujeres como hombres adquieran conocimientos básicos de defensa personal, ya que en un instante se puede enfrentar una situación de riesgo.



La joven, lejos de mostrar miedo, destacó que actuó impulsada por un “instinto” y que lo único que sufrió fue una lesión leve en la muñeca.







