Expediente vincula a oficiales con presuntos favores a banda de alias "Diablo"

El expediente 21-000115-0622-PE, correspondiente al caso Colorado, revela presuntas actuaciones de oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito que, al parecer, favorecieron a la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de "Diablo".

De acuerdo con el documento judicial, algunos funcionarios habrían alertado al grupo sobre operativos policiales y, en al menos un caso, colaborado para ocultar evidencia.

Uno de los hechos descritos ocurrió en octubre de 2021. Según el expediente, un oficial de Fuerza Pública, de apellido Soto, supuestamente advirtió por vía telefónica sobre un operativo que se realizaría en un establecimiento vinculado con la organización.

El expediente señala lo siguiente:

“Soto, conocido como 'Machillo' o 'Chaco' dentro de la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias 'Diablo', ejerció en al menos una ocasión un rol como facilitador y colaborador desde su posición como funcionario público, específicamente como oficial de la Fuerza Pública destacado en el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de Guápiles, en ayudar a miembros activos de la empresa criminal para eludir investigaciones de la Policía”.

El documento también hace referencia a oficiales de la Policía de Tránsito en un hecho ocurrido durante un supuesto transporte de droga.

Según la investigación, en mayo de 2022, sobre la Ruta 32, en Moravia, San José, integrantes de la organización de alias "Diablo" intentaron evadir un retén policial.

El expediente indica:

“Los encartados Villalobos, Bojorge y González, para evadir el accionar de las autoridades de Policía, lanzaron sobre un matorral tanto el arma de fuego como un alijo de droga oculto en un bolso. No obstante, en este mismo lugar, los oficiales de la Policía de Tránsito Jiménez, López y Alfaro realizaron la aprehensión de los encartados Villalobos, Bojorge y González y a su vez, alrededor del carro sobre el suelo, ubicaron el bolso donde se encontraba oculto el alijo de droga, así como el arma de fuego prohibida, razón por la cual en contubernio con los incriminados y procurando la impunidad de estos escondieron la evidencia”.

La investigación también establece que, posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron al sitio y realizaron la búsqueda del arma y de la droga; sin embargo, no lograron ubicarlas.

Con base en los hallazgos del expediente, las autoridades concluyeron que tanto los funcionarios señalados como los integrantes de la organización habrían logrado ocultar la evidencia, lo que impidió que fuera localizada durante la inspección realizada por el OIJ.