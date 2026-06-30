Expediente: "Kiki", hija de "Pecho de Rata", era su mano derecha fuera de prisión

Tras la detención de Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", una de sus hijas, al parecer, asumió uno de los principales puestos de mando dentro de la estructura criminal, según se desprende del expediente del caso Riverside.

Se trata de una mujer de 31 años, de apellidos López Tyndall, conocida como "Kiki". Ella, aparentemente, según el expediente judicial, giraba órdenes a sus hermanos, quienes también figuraban como colaboradores dentro del grupo.

Por debajo de ese nivel se ubicaba un hombre de confianza de "Pecho de Rata", de apellidos Collado Cruz, quien, de acuerdo con las pesquisas, tenía como principal función el suministro de droga para la organización.

Las comunicaciones interceptadas evidencian, tomando como base el expediente judicial, que "Kiki" no solo administraba bienes, recursos económicos y asuntos operativos de la estructura tras la detención de su padre, sino que también participaba directamente en la coordinación de aspectos jurídicos y estratégicos relacionados con los procesos penales del grupo familiar.

Puede repasar la nota completa en el video adjunto.





