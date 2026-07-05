Expareja de mujer asesinada en La Cruz también murió a balazos en un triple homicidio en 2024

El doble homicidio ocurrido la madrugada de este sábado en barrio Irving, en La Cruz de Guanacaste, tiene un antecedente violento en el entorno de una de las víctimas.

La mujer fallecida fue identificada como Gabriela Sanarrusia Chavarría, de 28 años, quien murió junto a su pareja, Isaac Agüero, de 30, luego de que varios sujetos irrumpieran en la vivienda donde ambos dormían y les dispararan en múltiples ocasiones.

Sanarrusia era madre de una niña de 9 años y era conocida por crear contenido en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana.

Su expareja, Juan Carlos Cruz, también murió víctima de un ataque armado. Fue asesinado el 30 de abril de 2024 durante un triple homicidio ocurrido igualmente en barrio Irving, en La Cruz.

En ese caso también falleció su hermano, Wilber Cruz. De acuerdo con las autoridades, Juan Carlos Cruz era investigado por presunto tráfico de migrantes, mientras que Wilber Cruz figuraba en investigaciones por presunto tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna relación entre ambos hechos violentos. El OIJ continúa con las pesquisas para esclarecer el doble homicidio ocurrido este sábado e identificar a los responsables.

El asesinato de la mujer estremeció al barrio Irving esta madrugada. La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 3:19 a. m. y que, al llegar al sitio, encontró a ambas víctimas sin signos vitales.

"Somos desplazados a La Cruz, donde reportan unas personas heridas por arma de fuego. A la llegada de nuestro recurso, se valora una mujer adulta y un hombre adulto sin signos vitales. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes", indicó la institución.

Como parte de la investigación, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron un vehículo completamente quemado a unos dos kilómetros de la escena del crimen. De forma preliminar, los investigadores presumen que el automóvil pudo haber sido utilizado por los responsables del ataque.

El OIJ mantiene como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas debido a la forma en que ocurrió el doble homicidio y el nivel de violencia empleado. No obstante, el móvil aún no ha sido determinado y las diligencias continúan.