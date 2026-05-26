Exoficial de Fuerza Pública entre los guardas asesinados en Dekra

La violencia golpeó nuevamente a Puntarenas con el asesinato de dos oficiales de seguridad privada durante un asalto en las instalaciones de Dekra, en El Roble.

Las víctimas fueron identificadas como Geovanny Sandí Vega, de 60 años, y Franklin Hernández Vásquez, de 61. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el móvil del doble crimen habría sido el robo de las armas de fuego que portaban los guardas.

De acuerdo con el informe preliminar, los delincuentes ingresaron al recinto tras abrir un hueco en la malla perimetral, aparentemente en la parte trasera de la propiedad. Una vez dentro, atacaron a balazos a los oficiales, provocándoles la muerte en el sitio.

La familia de don Franklin relató que durante 19 años se desempeñó como oficial de la Fuerza Pública antes de dedicarse a la seguridad privada. Era padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, a quienes visitaba cada miércoles en su día libre.

Por su parte, allegados de don Geovanny señalaron que no era su turno habitual de trabajo, pero aceptó cubrir horas extra para mejorar sus ingresos. La tragedia ocurrió apenas tres días antes del cumpleaños número 13 de su hijo.

La empresa de seguridad privada para la que laboraban ambos oficiales lamentó lo ocurrido en sus redes sociales, mientras que Dekra informó que, por estar el caso bajo investigación, no podía brindar mayores detalles. La estación permaneció cerrada el lunes y las citas de inspección técnica fueron reprogramadas.

El OIJ reportó que este año se contabilizan 2.897 asaltos en todo el país, y solo durante el último fin de semana tres personas perdieron la vida en hechos similares. Los familiares de las víctimas hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas contra la delincuencia en Puntarenas y evitar que otras familias sufran la misma tragedia.