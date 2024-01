Exhuman cuerpo de agricultor tras denuncia de supuesta mala praxis

“Cuando Santos va a la finca a fumigar, le dan dos galones: uno con el químico y otro con agua potable para que se hidrate durante el día; pero, cuando yo hablo con él, me dice que por error tomó del líquido que es tóxico. De inmediato le pregunto si los galones están etiquetados y me dice que no, que por eso cuando se iba a tomar una pastilla bebió del galón que no debía y que, además, ambos líquidos son transparentes.