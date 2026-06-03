Exgerente de la Liga es la víctima del mortal accidente en peaje de Escazú

El exgerente de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), Carlos Andrés Salas Guzmán, de 48 años, es la víctima de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el peaje de la Ruta 27, en Escazú.



Así lo confirmó la institución rojinegra ante consulta de Teletica.com, la mañana de este miércoles.

Salas ejerció el cargo de gerente entre febrero y setiembre de 2025.

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El hecho ocurrió la noche de este martes en el peaje de Escazú, en sentido San José–Santa Ana, cuando un vehículo colisionó en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. El incidente dejó como resultado una persona muerta.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, al llegar a la escena confirmaron el fallecimiento del conductor y encontraron un vehículo “prácticamente desintegrado”, el cual, según indicaron, "iba a gran velocidad debido al estado en el que quedó y los metros que recorrió".



Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a este medio que el fallecido, de apellido Salas, viajaba en un vehículo tipo pick-up, pero por razones que no han sido determinadas colisionó contra la estructura del peaje y falleció en el lugar. El caso permanece en investigación por parte de la Policía Judicial para esclarecer las causas del accidente.



Asimismo, a través de redes sociales, la Cámara Costarricense de la Salud lamentó el fallecimiento de Carlos Andrés Salas, quien era hijo del doctor Rodrigo Salas Sánchez, integrante de la junta directiva de dicha organización.





Salas tenía tres hijos de 9, 6 y 3 años de edad, estaba casado desde hace 13 años y residía en Guachipelín de Escazú, según consta en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

