Exfutbolista Andy Furtado negó los cargos en indagatoria

El exfutbolista Andy Furtado, imputado en una causa por tráfico de drogas, aseguró que el día en que fueron decomisadas más de tres toneladas de cocaína en un contenedor en APM Terminals sólo seguía órdenes de trabajo, al pasar dos veces por el escáner.



"Con respecto a estos hechos no tengo nada que ver, lo que vi en el monitor y los videos, es lo que normalmente se hace, a mí me llega la orden de trabajo al monitor del móvil (TT010) me dirijo a realizarla en forma normal, después me dirijo al escáner, en el camino me topé al Yard Clear que es del carro Berlingo 16, comentamos algo de fútbol y seguí mi camino hacia el escáner, quiero aclarar que el hecho que otra móvil anduviera cerca o al lado mío es una rutina normal dentro de la maniobra portuaria, he incluso la maniobra sincronizada que pretenden ver de manera dudosa es una forma de manejar para aprovechar los espacios y bajar los tiempos", se defendió el exjugador.

Sobre el decomiso en el contendor del 21 de marzo pasado indicó lo siguiente:

"Con respecto al día en mención por tarea asignada, yo movilicé varios contenedores tanto a barco como a escáner y ese mismo día posterior a la hora que indican de mi presunta participación, yo tuve que pasar posteriormente dos veces por el escáner por indicación de la operadora del escáner, esto ya sea porque no había generado imagen o pasé muy rápido y la operadora del escáner me pedía que volviera a pasar".

Agregó que no cuenta con bienes ni dinero.

"Quiero dejar claro que yo soy una persona trabajadora sin ningún tipo de bienes ni beneficios diferente a mi trabajo honrado y arduo, además yo muchas veces colaboro con horas extras para poder salir adelante, yo no tengo bienes, ni dineros como para que piensen que yo tengo que ver es esto", detalló Furtado.

Un testigo en este caso aseguró que las maniobras de los conductores de los remolcadores, así como de otro de los empleados fueron abruptos y extraños.

Ese mismo testigo dijo a la Fiscalía que uno de los empleados de APM investigado en este caso lo amenazó de muerte cuando lo despidió tras los hechos investigados, diciéndole:

“Usted no sabe con quién se está metiendo, va a ver lo que le va a pasar, no sabe quién soy yo" (yo tomo esto como una amenaza de muerte)".

Todos los investigados están en libertad con medidas cautelares.

