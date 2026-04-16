Exfuncionaria del MEP identificada como víctima de mortal atropello en Pavas

Las autoridades identificaron a Rosa Hidalgo, de 67 años y vecina de Pavas, como la víctima de un mortal atropello ocurrido frente al Colegio de Rincón Grande. Hidalgo, quien se desempeñó como secretaria en la escuela de la comunidad, intentaba cruzar la calle hacia unos comercios cuando fue embestida por un vehículo.

Según testigos, la mujer corrió para atravesar la vía, pero no logró percatarse del automóvil que la golpeó y la lanzó varios metros. El hecho se registró en una zona donde, pese a la presencia de un colegio, no existen reductores de velocidad, semáforos ni pasos peatonales.

Mauricio Piedra, director de Operaciones de la Policía de Tránsito, señaló que en el accidente se evidenciaron dos imprudencias: la falta de infraestructura vial adecuada y el riesgo asumido por peatones al cruzar sin condiciones seguras.

Vecinos y padres de familia denunciaron que la situación es recurrente y que estudiantes y residentes arriesgan su vida diariamente para cruzar la calle. Tras el accidente, las autoridades judiciales iniciaron entrevistas con lugareños y comerciantes para esclarecer el caso.

La comunidad recuerda a Rosa Hidalgo como una mujer servicial y comprometida con la educación pública, quien acompañó a varias generaciones en la escuela de Rincón Grande.

Telenoticias consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre la posibilidad de instalar un cruce peatonal en la zona; sin embargo, la solicitud aún se encuentra en trámite.