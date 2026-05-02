Exestudiante del TEC irá a prisión preventiva por aparentes amenazas con armas y explosivos

Un exestudiante del Tecnológico de Costa Rica (TEC) deberá cumplir tres meses de prisión preventiva como sospechoso de amenazar con armas de fuego y explosivos a docentes, estudiantes e infraestructura del centro educativo.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al joven, de 24 años y de apellido Castro, el pasado martes 28 de mayo en su vivienda ubicada en San Carlos.



De acuerdo con declaraciones de Michael Soto, director interino del OIJ, las amenazas estaban dirigidas hacia miembros de la Rectoría, estudiantes y personal docente. Asimismo, incluían advertencias relacionadas con el uso de armas de fuego y la colocación de explosivos dentro de la institución.



Según confirmó el centro educativo a Teletica.com, el exestudiante había sido suspendido previamente de la universidad por un caso de plagio.

