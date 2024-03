Exempleado de Fundación: “El maltrato a los niños y personas enfermas se da desde hace años”

“El maltrato a los niños y todas las personas enfermas no se da desde ahora, se da desde hace muchos años, pero vamos a lo mismo, cualquier persona que iba a poner una denuncia esta se quedaba en el aire, porque como son personas pobres las que van a denunciar no los toman en cuenta, entonces no es que uno no quería hacerlo, pero para que quedara en el olvido era tontera.

“No había castigo físico a los niños, pero si por ejemplo, a los que tenían autismo los agarraban y los sacudían, algunos en sillas de ruedas, con estos soles, los tiraban al patio como perros, llevando sol, uno como empleado no tiene voz ni voto, ahí solo mandan las cuatro monjas, que entre ellas vigilaban, pero ellas no levantan ni una cuchara, solo se dedican a poner a la gente a trabajar y póngale, pero no hacían todo lo que se ve en el video que estaban enviando ahora, es una falsedad de las más grandes”, afirmó el testigo.