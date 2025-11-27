Exdiputado que intentó ingresar celular a cárcel de mujeres mantiene beneficio que lo exime de ir a prisión

El exdiputado Leonel Villalobos Salazar, detenido tras intentar ingresar un celular y un chip a la cárcel de mujeres (Centro de Atención Institucional Vilma Curling), enfrenta una investigación formal mientras continúa en libertad bajo medidas cautelares.

El Ministerio Público confirmó a Teletica.com que la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José tramita una causa en su contra por el presunto delito de introducir dispositivos electrónicos en un centro penal.

"El expediente se encuentra bajo el número 25-001253-1092-PE, y el Tribunal de Flagrancia ordenó como medida cautelar que el imputado no se acerque al CAI Vilma Curling mientras avance el proceso", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la audiencia inicial se realizó el domingo 23 de noviembre de 2025, ocasión en la que se admitió la competencia para conocer el caso. Sin embargo, la sesión fue suspendida y su continuación quedó programada para el 15 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m.



Mientras tanto, el exdiputado permanece en libertad, sujeto a la restricción impuesta por el Tribunal.



Consultado sobre si este proceso debía notificarse a otra jurisdicción en caso de existir una condena previa, el Poder Judicial señaló que, al encontrarse la causa aún en audiencia inicial, no corresponde emitir comunicaciones de ese tipo por el momento.



No obstante, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó a este medio que Villalobos Salazar figura en un expediente previo tramitado en Flagrancia de Alajuela, el cual ya está firme.

“La causa que se tramitó en Flagrancia de Alajuela es la 24-004068-0057-PE, la cual ya está firme y efectivamente tiene un beneficio de ejecución condicional de la pena por 3 años", indicó el Poder Judicial.

Villalobos fue condenado en agosto de 2024 a dos años de prisión en un proceso de flagrancia en los tribunales de Alajuela, tras ser hallado culpable de sustraer $250 que formaban parte de un decomiso realizado durante un allanamiento en esa provincia.



No obstante, evitó la cárcel al otorgársele el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, lo que implica que, si comete un nuevo delito durante ese plazo, dicho beneficio se revocaría.



Tras los hechos ocurridos recientemente en la cárcel de mujeres, que podrían constituir una nueva infracción y afectar ese beneficio, el avance del proceso penal dependerá de lo que se resuelva en la audiencia de diciembre, mientras las autoridades mantienen activa la causa en flagrancia.