¡Evite ser una víctima! Robos aumentan en Guanacaste durante temporada alta

Con la llegada de la temporada alta de vacaciones, Guanacaste ha pasado a convertirse en la provincia con más robos a turistas en el país. La situación preocupa a las autoridades, quienes advierten sobre el aumento de hurtos y robos en playas y hoteles.



Javier Leal Dinarte, Oficial de Investigación de la Delegación Regional de Santa Cruz del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que la "tacha de carros por descuido" es el delito más común durante esta época.

"Cuando viene el extranjero, viene muy confiado porque nuestro país es muy tranquilo, pero también esto tiene que ir de la mano con la información en el sentido de que sí existe delincuencia, porque hay robos y hurtos", explicó Leal.

Según el investigador, los turistas nacionales y extranjeros suelen dejar sus vehículos en playas extensas y despobladas, lo que facilita la labor de las bandas criminales.

"Los delincuentes saben dónde van los turistas y cuáles son las playas más vulnerables. Aprovechan que los extranjeros van a surfear o están desconectados de su vehículo; se van y cuando regresan no encuentran sus pertenencias", dijo Leal.

Las bandas organizadas no solo operan en Guanacaste, también se desplazan a otras provincias turísticas como Limón y Puntarenas.

"Suelen colocar dispositivos para pinchar llantas y, cuando las víctimas se detienen, los delincuentes paran detrás de ellos para, según estos, ayudarles, pero ahí los atacan y les quitan las pertenencias.

“El hurto en habitaciones de hoteles también es un problema creciente porque cuando los huéspedes se descuidan, los delincuentes ingresan y les roban las pertenencias", indicó Leal.

Además, algunos delincuentes rentan habitaciones para cometer robos y, al final de su estancia, reportan la tarjeta de pago como robada, causando pérdidas económicas a los hoteles.



Los artículos más robados incluyen computadoras, teléfonos celulares, relojes inteligentes y audífonos, aunque los delincuentes suelen llevarse el equipaje completo, creyendo que dentro encontrarán dispositivos electrónicos de alto valor.



En lo que va del año, se han reportado más de 150 denuncias por robos en Guanacaste, una cifra similar a la del año pasado y que no se repite en otras provincias, según el OIJ.



Las playas más afectadas por estos delitos son Playa Grande, Tamarindo, Flamingo y Junquillal.

"El hurto por descuido es el delito número uno, luego les sigue el robo a viviendas y los asaltos", detalló Leal.

Además, las festividades en la región, como las fiestas de Santa Cruz, incrementan el número de denuncias.



¿Cómo evitar ser víctima del hampa?



Las autoridades recomiendan a los turistas tomar precauciones para reducir el riesgo de ser víctimas de robo. Repase la lista a continuación.



-No dejar objetos de valor en los vehículos.

-No estacionar en zonas aisladas o poco iluminadas.

-Utilizar cajas de seguridad en los hoteles.

-No aceptar ayuda de desconocidos si el vehículo sufre un percance.

-Denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.



Guanacaste sigue siendo un destino turístico atractivo, pero la seguridad sigue siendo un reto. Las autoridades instan a los turistas a disfrutar de sus vacaciones con precaución para evitar sorpresas desagradables.