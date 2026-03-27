Evalúan reubicar de zona o familia a sospechoso de amenaza de tiroteo en liceo de Pérez Zeledón

La Fiscalía Penal Juvenil de Pérez Zeledón valora solicitar medidas cautelares que incluyan la reubicación geográfica o el traslado a otro grupo familiar del menor de 13 años investigado por presuntas amenazas de tiroteo en el Liceo Sinaí.



El fiscal de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez, explicó que al menor se le está investigando por un delito de amenaza a funcionario público.

"Él amenazó directamente a un profesor del centro educativo y al alumnado, indicando que iba a tomar represalias. En redes sociales está la fotografía del arma de fuego y también la utilización de un puñal tipo rambo, como él lo denomina”, dijo Ramírez.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicaron al sospechoso y, posteriormente, el Juzgado Penal Juvenil ordenó un allanamiento en su vivienda.

“Dentro de la casa se encontró el puñal tipo rambo el cual estaba en el aposento de él, y otros indicios clave para la investigación”, indicó Ramírez.

El fiscal agregó que, además del delito de amenaza a funcionario público, “se están investigando otros delitos como portación de arma prohibida”.

“Se solicitarán medidas cautelares que podrían ser de reubicación en otro lugar fuera de Pérez Zeledón o reubicarlo en otro grupo familiar, a raíz de la situación que enfrenta el menor”, agregó Ramírez.

Este viernes, el Ministerio Público confirmó a Teletica.com que la persona menor de edad sospechosa permanece detenida.



El caso se tramita bajo el expediente 26-000047-1124-PJ por el presunto delito de intimidación pública; no obstante, la calificación legal podría modificarse o ampliarse conforme avance la investigación.



Este jueves se ejecutó el allanamiento en la vivienda del imputado, lo que permitió su detención y el decomiso de evidencia relevante para el proceso.

Debido a que la investigación se encuentra en etapa privada, las autoridades indicaron que no es posible brindar más detalles, según lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

