Evacúan Liceo de Santo Domingo de Heredia por amenaza de bomba

El Liceo de Santo Domingo de Heredia fue evacuado por una amenaza de bomba dentro de sus instalaciones.



Durante la mañana de este viernes, a eso de las 10 a. m., se recibió información a través de correo electrónico alertando sobre la situación.



Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio de Educación Pública (MEP), mediante su oficina de prensa, confirmó los hechos.

"Hubo una activación de protocolo inmediato y se suspenden las lecciones”, indicó el MEP.

En sus perfiles oficiales, el centro educativo pidió a padres de familia ir por los estudiantes al polideportivo de Santa Domingo.





