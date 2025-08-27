Evacúan escuela en Alajuela por intoxicación masiva: 10 trasladados, ocho son niños

Una emergencia sanitaria movilizó este martes a la Cruz Roja Costarricense hacia la Escuela de San Gerardo, ubicada en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, tras reportarse al menos 30 personas afectadas por un fuerte olor a químico, al parecer, proveniente de una piñera cercana.

Entre los afectados se encuentran alumnos, docentes y personal administrativo que presentaron síntomas como náuseas, picazón en los ojos y, en dos casos, complicaciones respiratorias.

La Benemérita desplegó múltiples recursos en el sitio, incluyendo un vehículo operativo y seis unidades de soporte básico.

Más de diez cruzrojistas participaron en la valoración de los pacientes. De los atendidos, diez fueron trasladados a la clínica de Puerto Viejo: siete en condición urgente y tres estables. Ocho de los pacientes son menores de edad.