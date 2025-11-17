Estudio revela que Costa Rica sigue siendo un país atractivo para los cárteles de droga

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 revela que Costa Rica continúa siendo un país objetivo par﻿a los cárteles extranjeros, principalmente por su ubicación estratégica y por los servicios que ofrecen los grupos criminales para el tráfico internacional.

Según el director adjunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, los decomisos de drogas varían constantemente porque las bandas criminales evolucionan y utilizan métodos avanzados para ocultar sus cargamentos.

Soto también destacó el aumento del consumo de drogas sintéticas, como éxtasis, LSD y ketamina, lo que representa un desafío adicional para las autoridades.

El estudio subraya que la actividad de estos grupos continúa siendo una amenaza importante para la seguridad nacional y el control de fronteras en Costa Rica.﻿



