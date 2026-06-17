Estudiante sospechoso de apuñalar con tijeras a compañero deberá cambiar de colegio

El estudiante menor de edad sospechoso de apuñalar con unas tijeras a un compañero en el Liceo Diurno de La Cruz, en Guanacaste, deberá cambiar de centro educativo por orden judicial, como parte de las medidas cautelares impuestas durante el proceso penal juvenil.



La información fue confirmada este miércoles por el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com.

Además del cambio de institución educativa, se le dictaron otras medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra por el presunto delito de tentativa de homicidio.

"La Fiscalía Penal Juvenil indicó que solicitó detención provisional (equivalente a prisión preventiva en el proceso de adultos) contra la persona menor de edad sospechosa; sin embargo, el Juzgado Penal Juvenil de la localidad impuso medidas distintas, denominadas órdenes de orientación y supervisión, por lo que la representación fiscal apelará la resolución", señaló el Ministerio Público.

Según la entidad, las medidas impuestas incluyen el cambio inmediato de centro educativo, la prohibición de acercarse al Liceo Diurno de La Cruz a una distancia igual o menor a 300 metros, mantener el domicilio en la casa del familiar dispuesto por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no acercarse al ofendido ni a su domicilio a una distancia igual o menor a 300 metros, así como abstenerse de contactar o perturbar a los testigos de la causa.



El incidente ocurrió el lunes anterior dentro de la institución educativa y fue atendido por la Fuerza Pública, luego de que dos estudiantes menores de edad se vieran involucrados en un altercado.



De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública, se presentó una riña entre ambos estudiantes y uno de ellos presuntamente agredió al otro con un objeto punzocortante, específicamente unas tijeras, provocándole heridas.



El estudiante lesionado recibió atención por parte de personal de la Cruz Roja Costarricense y posteriormente fue trasladado al Hospital de Liberia.



Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, una vez conocido el incidente, la administración del Liceo Diurno de La Cruz activó el protocolo institucional para situaciones de violencia.



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) manifestó que el caso fue atendido por la Oficina Local de La Cruz.

