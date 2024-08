Estudiante lucha por su vida luego de que policía le disparara por la espalda

Una familia exige justicia luego de que un policía le disparara por la espalda a un menor estudiante desarmado y sin antecedentes judiciales.

El adolescente de 17 años aún lucha por su vida en el Hospital Calderón Guardia (ver video adjunto de Telenoticias).

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de agosto en el Nazareno de Ipís, en Goicoechea.

En el video de las cámaras de vigilancia se aprecia cuando pasa Jeykel Quesada Villarreal, de 17 años en una motocicleta y atrás una patrulla de la Fuerza Pública sin las luces de emergencia.

Cuando el menor ingresa a una especie de alameda, los policías ya han sacado sus armas y segundos después uno de ellos dispara por la espalda al adolescente, según la familia.

Pero ¿Qué detonó la supuesta persecución policial?

“Él estaba al frente, en una soda, en una calle sin salida, él se pone a levantar la llanta, no es algo que sea bueno, pero en eso pasa una patrulla de la GAO y él le dice que se vayan a los amigos, porque ese barrio es conflictivo y los policías no preguntan, ellos agreden verbal y físicamente a los muchachos, ahí él se asustó y se fue para la casa, en el video se ve a la patrulla cuando se vea detrás de Jeykel, sin sirenas ni luces, nada que diga que va persiguiéndolo, se ve en el video donde Jeykel dobla para irse a la casa, en esa bajadita él se cae y le disparan por la espalda”, relató Marubenny Villareal, tía del menor.

Jeykel estudia de noche en el Cindea de Coronado y trabaja de día como peluquero.

No tiene antecedentes judiciales ni afiliaciones de ningún tipo con grupos criminales de la zona.

“50 metros antes de llegar a la casa los policías le disparan por la espalda, sin que él fuera una amenaza para ellos, él en ningún momento sacó un arma, tampoco portaba algo que lo pudiera comprometer, no tiene antecedentes penales, es un chico estudioso y trabajador que ama a su familia”, agregó Giannina Villareal, madre del menor.

Hoy la familia pide justicia, el caso es investigado por el OIJ y la Fiscalía.

“Queremos justicia, que esto no pase más con ninguna otra familia, mi hijo tiene su estudio, su trabajo, él quiere ser alguien en la vida, no anda molestando a otras personas, no le hace daño a nadie, no es justo”, acotó Michael Calvo, padre del menor.

Los familiares aseguran que incluso han sentido acoso por parte de oficiales del Grupo de Apoyo Operaciones (GAO) de la Fuerza Pública, quienes estuvieron llegando al hospital horas después de lo ocurrido.

Jeykel lucha por su vida debido al impacto de bala que recibió y que incluso lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos.