Estudiante está grave tras ser apuñalado con tijeras en liceo de Guanacaste

Un estudiante de 14 años se encuentra en condición delicada luego de resultar herido con unas tijeras durante una riña ocurrida este lunes dentro del Liceo Diurno de La Cruz, en Guanacaste.



La Cruz Roja Costarricense informó que atendió la emergencia alrededor de la 1 p. m., tras recibir el reporte de un menor de edad con una herida provocada por arma blanca dentro del centro educativo.



De acuerdo con la institución, el adolescente fue trasladado inicialmente en condición crítica a la Clínica de La Cruz. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido al Hospital de Liberia, donde permanece en condición grave.



Sobre lo ocurrido, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó a Teletica.com que el incidente se produjo durante un altercado entre dos menores de edad dentro de la institución educativa.



Según detalló la cartera, la administración del centro activó el protocolo correspondiente para situaciones de violencia. Además, oficiales de la Fuerza Pública se presentaron en el lugar y se realizan las denuncias respectivas ante la Fiscalía.

"El Liceo Diurno de La Cruz realiza revisiones diarias de los bultos de los estudiantes; sin embargo, las tijeras son consideradas un útil escolar, por lo que se permite que los alumnos las porten", indicó el MEP.

Las circunstancias que dieron origen al altercado permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

