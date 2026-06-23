Estos son los exfutbolistas que el OIJ vincula con supuesto cártel de "Pecho de Rata"

Dos exfutbolistas de la Primera División son investigados como sospechosos de integrar una supuesta estructura de narcotráfico liderada por Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata".

Así lo confirmó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este martes durante 140 allanamientos que se llevaron a cabo en distintos puntos de Limón y que formaron parte del caso Riverside, una investigación relacionada con presunto tráfico de drogas a nivel nacional e internacional y legitimación de capitales.

Los exfutbolistas de Primera División vinculados son Elking Scoby y Ronald Corrales.

Scoby jugó con los equipos de máxima categoría Limón FC, Municipal Liberia, Universidad de Costa Rica, así como en Liga de Ascenso con Limón Black Star, Barrio México y Uruguay de Coronado.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el futbolista se retiró a inicios de 2025.

Por su parte, Corrales era mediocampista y tuvo un breve paso con Limón FC, donde disputó apenas tres partidos en la máxima categoría.

“El líder de esta estructura es López Vega. Hay un sujeto de apellido Collado que estamos intentando localizar, tres hijos de sus hijos, de apellidos López, dos hijos ilegítimos, así como dos exjugadores de fútbol profesional, uno de apellidos Scoby y otro de apellido Corrales que está pendiente de detener”, mencionó Soto a los distintos medios de comunicación.

Scoby forma parte de los 40 detenidos este martes como parte del operativo Riverside, que involucró a 1.500 agentes judiciales y policiales y en el que también fueron aprehendidos familiares de "Pecho de Rata".

En palabras del OIJ, esta fue la operación más grande en la historia policial del país.



