Estos son los 10 criminales más buscados, según OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José dio a conocer la lista de las 10 personas más buscadas y solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicarlas, ya que cuentan con orden de captura activa.



De acuerdo con las autoridades, los sujetos poseen sentencias en firme por delitos relacionados con drogas, homicidio y abusos sexuales.

Los hombres requeridos son los siguientes (ver fotografía adjunta):

Jeiner Ulate Molina, condenado a 6 años y 6 meses por venta de drogas.



José Rubén Rojas Rueda, condenado a 4 años y 3 meses por tentativa de robo agravado.



Carlos Roberto Flores Segura, condenado a 12 años y 3 meses por abusos sexuales contra persona menor de edad.



Luis Fernando Torres Cárdenas, condenado a 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad.



Jesús Odir García Vargas, condenado a 7 años por posesión y venta ilegal de drogas.



Juan Pablo Salazar Soto, condenado a 8 años por transporte de drogas.



Yeremy Josué Romero Mora, condenado a 20 años por homicidio simple.



Ricardo Martínez Blanford, condenado a 7 años por venta de drogas.



Yeikol Moisés Porras Camacho, condenado a 5 años por robo agravado.



Jorge Iriarte Portocarrero, condenado a 5 años por privación de libertad.



El OIJ recordó que cualquier información que facilite la ubicación de estas personas puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

