Estos hombres están en fuga tras allanamientos por millonario robo en supermercado de Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que varios hombres continúan en fuga tras los allanamientos ejecutados la mañana de este martes en distintos puntos del país, relacionados con un millonario robo cometido en un supermercado de Limón.



Las diligencias, desarrolladas por la Sección de Robos desde las 4 a. m., incluyeron seis intervenciones en comunidades como León XIII, Guápiles, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás de Cartago.

Según la Policía Judicial, el objetivo principal es la captura de aproximadamente nueve personas sospechosas del presunto delito de robo agravado, así como el decomiso de evidencia relevante para la investigación.



Los hechos investigados ocurrieron el 19 de abril de 2025, cerca de las 6 a. m., en un supermercado de Hone Creek, Cahuita.

"En ese momento, al menos tres sujetos habrían ingresado al lugar, donde presuntamente amenazaron con armas de fuego al personal y lo ataron con gasas plásticas. Posteriormente, los delincuentes habrían utilizado equipo de oxi-acetileno para abrir una caja fuerte, de la cual sustrajeron ₡50 millones de colones en efectivo", indicó el OIJ.



El OIJ solicitó la colaboración ciudadana para ubicar a los sospechosos y difundió las fotografías de los hombres en fuga. La información puede brindarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.



Las personas detenidas en estos allanamientos serán presentadas ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

