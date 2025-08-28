Esto dice la diócesis de sacerdote tico detenido en Estados Unidos

La Diócesis de Boise, a la que pertenece el sacerdote costarricense detenido este miércoles en Estados Unidos, ofreció esta tarde una actualización sobre la situación legal del tico.

Se trata de Robert Méndez Esquivel, conocido como el “Padre Toto” y quien enfrenta tres cargos por presunta agresión sexual contra un menor de edad.

En sus redes sociales, el obispo Peter F. Christensen reveló que Méndez fue procesado hoy y acusado de tres delitos graves.

“El padre Robert Méndez Esquivel (Padre Toto) fue procesado en el Tribunal del Condado de Canyon esta tarde a la 1:30 p. m. y acusado de tres delitos graves relacionados con un evento ocurrido el 14 de agosto de 2025. Se le asignó un defensor público y se programó una audiencia preliminar para el 11 de septiembre de 2025”, precisó.

Horas antes, el propio obispo se había pronunciado en redes sociales sobre la detención de Méndez.

“Con gran pesar y tristeza, les comparto la preocupante noticia: el Padre Robert (Toto) Méndez fue arrestado esta tarde en Nampa, Idaho. Entendemos que enfrenta cargos por agresión sexual a un menor.

“Estamos cumpliendo con todas las medidas legales y le hemos retirado sus facultades sacerdotales, lo que significa que tiene prohibido ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Les pido humildemente sus fervientes oraciones por la presunta víctima, por los fieles de la comunidad de San Pablo en Nampa y por toda nuestra Diócesis mientras atravesamos esta dolorosa situación”, dijo.

La noticia, de la cual han hecho eco diferentes medios estadounidenses, apunta a que Méndez contactó al menor a través de una aplicación de citas en línea.

Según precisó el Canal 6 de Idaho, Méndez fue ordenado sacerdote en Costa Rica y ofició en tres parroquias antes de mudarse a Estados Unidos.