Esto dice el hotel donde mujer murió intoxicada y ocho personas fueron trasladadas al hospital

Una mujer falleció este sábado 15 de noviembre en un hotel ubicado en Ulloa de Heredia, cerca de Real Cariari producto de una intoxicación confirmó el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en la habitación del hotel City Express by Marriott en Heredia.

En un breve comunicado de prensa, el hotel informó que alrededor de las 5:15 p. m. se encontró a la huésped sin vida dentro de la habitación y que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

"Se notificó a las autoridades locales correspondientes, que determinaron se trató de un acto voluntario provocado por una sustancia altamente tóxica", expresó el comunicado.

La sustancia que provocó la intoxicación corresponde a fosfuro de aluminio, un producto normalmente utilizado para fumigación y control de plagas. Posteriormente, a solicitud de Bomberos, la Cruz Roja envió dos unidades más, ya que otras seis personas también resultaron afectadas por la misma sustancia.

En total, ocho pacientes fueron valorados trasladados en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

Según informó el hotel, todos los huéspedes y el personal del hotel se encuentran fuera de peligro.

También aseguraron que su equipo está colaborando plenamente con las autoridades para facilitar la investigación y garantizar la seguridad de todos los huéspedes y colaboradores.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el caso se mantiene bajo investigación.