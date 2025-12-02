Este miércoles se conocerá si femicidio de Nadia Peraza va o no a juicio

Este miércoles 3 de diciembre se definirá si un hombre identificado con los apellidos Buzano Paisano irá o no a juicio, ya que figura como el principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza.



La audiencia preliminar está programada para las 8:30 a. m. en el Juzgado Penal de Heredia.

Se trata de la segunda ocasión en que se convoca a esta diligencia, luego de que la prevista para el pasado 10 de octubre debiera reprogramarse debido a la presentación extemporánea de nuevas pruebas por parte del Ministerio Público.

“La audiencia preliminar es la etapa fundamental en la que se determinará si la prueba recopilada por el Ministerio Público es suficiente para que esta causa sea elevada a juicio y se inicie la fase de debate oral y público.

“La familia de Nadia está muy afectada porque llegan a la parte de revictimización que se debe de hacer como parte del proceso. Es muy difícil lo que viene y debemos de ejecutarla de la mejor manera para enviar a este hombre a la cárcel por mucho tiempo”, comentó Joseph Rivera, abogado de la familia de Peraza.

Buzano es investigado por los presuntos delitos de estafa informática, femicidio y suplantación de identidad. La medida cautelar de prisión preventiva que cumple vence en febrero de 2026.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió el 20 de febrero. El 17 de mayo de ese mismo año, las autoridades encontraron partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia, lo que dio inicio a la causa penal.

Según la acusación fiscal, el imputado habría descuartizado a la joven tras una discusión y posteriormente ocultado los restos.

