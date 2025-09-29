Este lunes llega a Puntarenas biólogo atacado por tiburón en la Isla del Coco

Después de un recorrido de aproximadamente 40 horas, el biólogo marino mexicano, que fue mordido por un tiburón en la Isla del Coco, llegará este lunes al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El animal le provocó lesiones en el cuero cabelludo y en la mitad izquierda del rostro, además de dañar de forma considerable las mangueras de su equipo de aire, lo que lo obligó a efectuar un ascenso de emergencia.

El traslado se inició luego de que paramédicos lo estabilizaran en la isla y lo embarcaran en un viaje prolongado hacia tierra firme.

El ataque ocurrió cuando el científico realizaba labores de buceo en la zona protegida, lo que activó un operativo de rescate coordinado para garantizar su llegada segura al centro médico.