Este es el sospechoso de asesinar a nicaragüense Roberto Samcam

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mostró la fotografía del sospechoso de asesinar al nicaragüense Roberto Samcam (ver adjunto).

De acuerdo con la Policía Judicial, se trata de un joven de 20 años, quien está en fuga desde que se realizaron los allanamientos la mañana de este viernes.

Samcam fue asesinado en su apartamento, en Moravia, San José, el pasado 19 de junio.

Una de las líneas de investigación que manejan las autoridades es que la orden de asesinarlo vino del mismo Ejército de Nicaragua.

“El derecho internacional provee soluciones a posibles detenciones de personas en el extranjero y nosotros vamos a usar las mismas y la cooperación internacional cuando así se requiera”, afirmó este viernes el fiscal general, Carlo Díaz.

Durante los allanamientos realizados se logró la detención de cuatro de las cinco personas vinculadas con el homicidio. Pero sigue en fuga el veinteañero, de apellido Carvajal, quien se presume fue el que disparó.

Samcam era un férreo opositor del régimen Ortega-Murillo y se había exiliado en Costa Rica tras recibir amenazas por parte del gobierno nicaragüense.