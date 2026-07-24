Este es el parte médico de agentes heridos durante operativo en el que cayó "Diablo"

Ocho agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultaron heridos durante el operativo en el que cayó Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", este viernes.

Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, detalló el parte médico de cada uno de ellos. Seis son integrantes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y dos de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE) del OIJ.

Un oficial con cuatro años de servicio en el SERT, el más grave, recibió un disparo en su pierna derecha, que le afectó la tibia y el peroné: "La pierna estaba prácticamente guindando", detalló el jefe policial. "Espero que puedan salvarla, él está estable", agregó.

Esta persona permanece hospitalizada en el San Juan de Dios, donde recibe atención especializada.

Otro de los heridos recibió un disparo en su casco: la bala se fragmentó y le entró a los ojos. Afortunadamente, los primeros exámenes realizados confirman que no hay compromiso de la visión del miembro del SERT con 20 años de servicio.

"El dedo meñique prácticamente desapareció", indicó Soto sobre otro de los agentes de la UVISE trasladados a un centro médico con fracturas en su mano. Lo reportan estable y permanece hospitalizado.

Los oficiales que están estables resultaron heridos en su antebrazo y muslo derecho. Otro tiene heridas en el brazo derecho y hombro izquierdo.

"Aunque él está estable, en este momento está en sala de operaciones, porque podría tener algún compromiso circulatorio o cardíaco; lo están valorando, estamos pidiéndole a Dios que salga bien. Es un compañero que tiene 20 años de servicio y es de la UVISE", según el director judicial.



Todos fueron llevados al Hospital del Trauma, en La Uruca.

"Algunos tienen lesiones pequeñas, podríamos decirlo, que no comprometen la vida, pero lo cierto es que el combate fue tan agudo, tan complejo, tan difícil, que solo los que estuvimos allí cerquita de ellos pudimos verlo y entenderlo, y realmente fueron 45, 50 minutos de combate", indicó Soto.

@teleticacom Este es el parte médico de agentes heridos en operativo en el que cayó "Diablo". Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Teletica.com



