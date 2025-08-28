Estas son las tres parroquias ticas en las que ejerció sacerdote detenido en EE. UU.

El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel, acusado de presunta agresión sexual contra un menor de edad, ejerció en tres parroquias de Puntarenas antes de mudarse a Estados Unidos en 2022.

El padre Daniel Torres, vocero de la Diócesis de Puntarenas, confirmó a Teletica.com que Méndez es oriundo de Esparza, pero se ordenó en India como parte del movimiento católico Camino Neocatecumenal.

“Después de varios años de estar allá en la India, él pidió traslado para Costa Rica, específicamente para Puntarenas, por ser oriundo de Esparza. Aquí estuvo colaborando en algunas parroquias entre 2020 y 2022”, precisó Torres.

Según el sacerdote, Méndez participó en las parroquias de Esparza, Monteverde y Quepos, donde ofició misas y otros servicios en calidad de vicario parroquial.

Posteriormente, solicitó ser trasladado a Estados Unidos en 2022, cuando se incardinó a la Diócesis de Boise.

A Méndez se le acusó de tres delitos graves y tendrá su audiencia preliminar el próximo 11 de setiembre, según reveló la propia diócesis.