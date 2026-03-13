Estas son las primeras imágenes de la avioneta accidentada en San Carlos

Varias imágenes muestran el aparatoso accidente de una avioneta en la zona de El Tanque de La Fortuna, en San Carlos, Alajuela, la mañana de este viernes.

Video de la aeronave accidentada:





La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a las 8:25 a. m., por lo que de inmediato equipos de rescate se desplazaron a la zona.

Avioneta accidentada.

Los hechos ocurrieron contiguo al cementerio en el barrio El Progreso, en un yucal.

En la grabación adjunta se observa a la avioneta volcada por completo y semidestruida. La aeronave es matrícula TI-GRE.

Zona del accidente. Al parecer, perdió potencia al momento del despegue y se precipitó con tres pasajeros a bordo. Al parecer, perdió potencia al momento del despegue y se precipitó con tres pasajeros a bordo.



