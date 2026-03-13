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Estas son las primeras imágenes de la avioneta accidentada en San Carlos

Los hechos ocurrieron al lado del cementerio en el barrio El Progreso, en un yucal.

Por Luis Jiménez 13 de marzo de 2026, 8:47 AM

Varias imágenes muestran el aparatoso accidente de una avioneta en la zona de El Tanque de La Fortuna, en San Carlos, Alajuela, la mañana de este viernes.

Video de la aeronave accidentada: 


La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a las 8:25 a. m., por lo que de inmediato equipos de rescate se desplazaron a la zona.

Estas son las primeras imágenes de la avioneta accidentada en San Carlos
Avioneta accidentada.

Los hechos ocurrieron contiguo al cementerio en el barrio El Progreso, en un yucal.

En la grabación adjunta se observa a la avioneta volcada por completo y semidestruida. La aeronave es matrícula TI-GRE.

Estas son las primeras imágenes de la avioneta accidentada en San Carlos
Zona del accidente.
Al parecer, perdió potencia al momento del despegue y se precipitó con tres pasajeros a bordo.

"Nuestro personal en el sitio confirma que hay tres personas afectadas, las cuales son catalogadas como dos hombres adultos urgentes y un menor en condición estable", detalló la Cruz Roja Costarricense.

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