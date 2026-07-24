"Estamos comprometidos, aún con recorte de presupuesto", dice OIJ tras detener a "Diablo"

Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Carlo Díaz, fiscal general de la República, defendieron la labor del Poder Judicial tras la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda anunció la reducción del 42% de los recursos presupuestarios disponibles para este año, un monto equivalente a ₡3.053 millones.

Soto destacó que el histórico operativo realizado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, fue una operación realizada por el Poder Judicial, OIJ, Ministerio Público, con apoyo de los jueces.

"A pesar de las críticas, a pesar de los comentarios, hemos seguido trabajando silenciosamente y con mucho detalle. Esto demuestra, sin duda alguna, que desde el Poder Judicial estamos comprometidos con la seguridad del país, dándole un resultado tan importante al país", manifestó Soto.

Además, Soto indicó que "es un trabajo hecho desde el Poder Judicial y esto hay que mencionarlo. Y es un trabajo contundente".

"Esto demuestra que estamos muy comprometidos, aun cuando recientemente nos hicieron un recorte de presupuesto, que se demuestra de alguna forma que estamos trabajando y que es importante que tengamos los recursos necesarios para salir adelante", añadió.

Por su parte, Carlo Díaz, fiscal general, calificó de "muy profesional" la labor realizada por la Fiscalía de Crimen Organizado en conjunto con el Ministerio de Investigación Judicial.