Estafadores aprovechan fines de semana para engañar con casas vacacionales

Navegar por internet en busca de casas vacacionales se ha convertido en una práctica común para quienes planean salir durante los fines de semana. Sin embargo, esta actividad también es aprovechada por estafadores , quienes utilizan redes sociales para atraer víctimas con supuestas ofertas de alquiler.

En lo que va del año, se han registrado más de 93 denuncias relacionadas con este tipo de fraude. Los delincuentes publican fotografías de casas reales, incluyen direcciones y solicitan pagos que pueden alcanzar hasta 200 mil colones. Las viviendas más utilizadas en estas estafas se ubican principalmente en zonas costeras.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), algunos grupos han sofisticado el método al punto de generar facturas electrónicas falsas, con el fin de dar apariencia de legalidad a la transacción. No obstante, muchas víctimas descubren el engaño hasta que llegan al lugar, donde los propietarios les informan que la vivienda no está en alquiler.

Las autoridades señalan que estas estafas se concentran en propiedades fuera del Gran Área Metropolitana, lo que dificulta a las víctimas verificar la autenticidad del ofrecimiento.