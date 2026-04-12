Estadounidense sospechoso de asesinar a mujer muere en extrañas circunstancias en prisión

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó este domingo la muerte de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Liberia.

El hombre, identificado con el apellido Page, de 50 años y nacionalidad estadounidense, se encontraba bajo observación médica en el Hospital de Liberia luego de que, supuestamente, sufriera una caída en el baño del centro penitenciario.

Page era el principal sospechoso de asesinar a una mujer de nacionalidad argentina en playa Junquillal, a inicios de febrero del presente año. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y la evidencia recolectada apuntaba al estadounidense, por lo que fue arrestado y descontaba prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.

De acuerdo con el reporte oficial de Justicia, el incidente donde murió el extranjero ocurrió el sábado, cuando el privado de libertad fue trasladado de emergencia al hospital. Pese a la atención recibida, el hombre falleció este domingo.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo sucedido y aseguró que mantiene coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y confirmar las causas del deceso.