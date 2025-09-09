Estadounidense que hacía contenido para adultos murió en torre de apartamentos en San José

La actriz estadounidense y generadora de contenido para adultos, Natalie Rae, falleció el pasado 2 de setiembre a los 33 años en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José, mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que la extranjera, identificada con el apellido Kowalchuk, fue localizada inconsciente por una amiga dentro del inmueble.

“Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron, el pasado martes 2 de setiembre de 2025, el levantamiento del cuerpo de una femenina identificada como de apellido Kowalchuk de 33 años y de nacionalidad estadounidense.

"Según el reporte preliminar, el incidente habría sido generado minutos después de las 2 p. m., por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se indicaba que, en la habitación de una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, Mata Redonda, San José, la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades”, dijo la Policía Judicial.

El mismo reporte añade que personal de la Cruz Roja acudió al sitio y declaró sin vida a la paciente, por lo que se coordinó con la Policía Judicial.

"Los investigadores se presentan en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y, a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, indica el OIJ.

El cuerpo de la actriz fue trasladado a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, donde se le practicó la autopsia. “Se está a la espera de los resultados para determinar la manera y causa de muerte”, agregó el OIJ.



Finalmente, la autoridad judicial confirmó que el cuerpo de la ahora occisa fue retirado de la Morgue Judicial, el día 4 de setiembre en horas de la tarde, por una empresa de servicios fúnebres autorizada por sus familiares.

Rae generaba contenido en plataformas digitales para adultos como MyFreeCams, OnlyFans, entre otros.



A través de la red social X (antes Twitter), la hermana de Rae confirmó su fallecimiento el pasado 3 de setiembre y manifestó lo siguiente:

"Hola a todos, soy la hermana de Natalia, y odio tener que hacer esto.

"Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de la vida como siempre, mi hermana, que era mi luz, falleció. Sé que ella fue una luz en sus vidas tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me mostró lo mucho que significaban para ella. Me alegra tanto que haya podido compartir ese lado tan increíble y emocionante de sí misma con todos ustedes, porque realmente fue una de las mejores personas en este PLANETA. Espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, de haberla amado y de haber formado parte de su vida.

"Gracias por amar a mi hermana, ella significa tanto para mí, y más de lo que puedan imaginar, que ustedes hayan estado para ella. Sigan siendo libres, manada de lobos".