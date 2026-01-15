Estadounidense es asesinado por gatilleros en moto antes de entrar a casa en Puntarenas

Un hombre de nacionalidad estadounidense fue asesinado, la noche de este miércoles, en Esterillos Oeste, Puntarenas, tras ser atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en motocicleta, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con las autoridades, a las 8:40 p. m. se recibió la alerta sobre una persona fallecida en la vía pública.

"El fallecido fue identificado con el apellido Chandler, de 45 años. Testigos indicaron que el hombre se dirigía hacia una vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió del vehículo y le disparó en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar", indicó la Policía Judicial.

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios en la escena.

El caso permanece bajo investigación con el fin de esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

