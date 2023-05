"Estaba cansado de que llorara por todo", dijo padre sospechoso de mortal golpiza a bebé

“Tenía unos moretes en el pecho y en la espalda, después uno en la frente y otro día le vi como algo en la orejita, no recuerdo bien cuando fue, yo me enojé con él (el padre) y le pregunté si le estaba pegando al bebé, él me decía que no, cuando le decía que fuéramos a Emergencias me decía que eran piquetes de zancudo y al otro día los moretes ya no estaban, por eso no consulté. Sí sé que fallé, yo sospechaba que él le estaba haciendo algo, pero no consulté ni le conté a nadie”, manifestó la mamá, según la publicación de 'La Nación'.