“Está más loco que una cabra”, asegura abogado del sospechoso de matar a Nadia Peraza

Francisco Herrera, abogado defensor del sospechoso de matar a Nadia Peraza, asegura que el imputado no está bien de salud, a tal punto, según dice, que ni sabe que la joven está muerta.



El sospechoso de asesinar a Peraza, de 21 años, es su expareja sentimental, con quien además tuvo una hija que tiene dos años y ocho meses.

Al parecer, desde el pasado, cuando ingresó a la cárcel de Alajuela, lugar en el que cumple un año de prisión preventiva, ha llamado a la familia de Peraza en cinco ocasiones.

“Su salud no está ni para coordinar una llamada y me parece una locura que esté perturbando a la familia; está más loco que una cabra. Ya hablé con él y sus familiares porque esto no puede ser y necesito que Psiquiatría lo valore porque está muy mal; cree que Nadia no está muerta.