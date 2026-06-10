Esta es la causa de muerte de tico en Colombia, según autoridades de ese país

La Fiscalía General de Colombia confirmó que el costarricense Alejandro Calderón Hernández, reportado como desaparecido en Bogotá, murió por una falla cardíaca. La identidad del cuerpo fue corroborada por las autoridades colombianas y ahora la familia realizará el reconocimiento oficial.

Calderón, vecino de Heredia, fue reportado como desaparecido el 29 de mayo en el sector de Santa Fe, en Bogotá. El costarricense había viajado a Colombia para adquirir mercadería para un emprendimiento familiar de venta de ropa.

Según la investigación, el hallazgo del cuerpo ocurrió el 30 de mayo en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá. El lugar se ubica cerca del hotel donde se hospedaba durante su visita al país sudamericano.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las autoridades realizaron los análisis correspondientes para determinar la identidad y la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General de Colombia indicó que el dictamen preliminar establece que Calderón habría muerto producto de una falla cardíaca. Las autoridades también investigan la posible relación de un medicamento con el deceso.

Pese a ese resultado, el caso permanece abierto y bajo investigación.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó que las autoridades colombianas confirmaron la identidad del cuerpo hallado. Además, señaló que brinda asistencia consular a los familiares desde el inicio del caso.

La Cancillería también indicó que el canciller Manuel Tobar se comunicó con la familia para expresar solidaridad y acompañamiento en nombre del Gobierno de Costa Rica.

La familia confirmó la noticia mediante una publicación en redes sociales.

"Con profundo dolor y el corazón destrozado confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como Nano", señalaron los allegados en un comunicado.

La desaparición de Calderón generó preocupación entre familiares y amigos. Su esposa, Helen, había explicado que los viajes a Colombia eran frecuentes debido al negocio familiar.

El último contacto con Alejandro ocurrió la noche del 29 de mayo. Él envió un mensaje y una fotografía tras finalizar sus compras. Después de ese momento, la familia perdió toda comunicación.

Los familiares viajaron a Bogotá para colaborar en la búsqueda. En la habitación del hotel encontraron sus documentos personales, pertenencias y el televisor encendido.

Tras varios días de incertidumbre, las autoridades colombianas confirmaron que el cuerpo localizado correspondía al costarricense desaparecido.

La familia se trasladará nuevamente a Colombia para completar los trámites y el reconocimiento oficial del cuerpo.