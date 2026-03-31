Esposos emprendedores deciden cerrar su negocio por creciente ola de inseguridad en Cartago

Un negocio en Cartago decidió cerrar sus puertas por la creciente ola de inseguridad. Se trata del emprendimiento Holy Churros que fue víctima del hampa hace 6 meses, pero sus razones van mucho más allá de ese robo.



Los dulces sabores de este negocio deleitaron a miles de personas durante cuatro años en el centro de la vieja metrópoli, pero este emprendimiento ya no va más.



Con mucho dolor, Katherine y Manuel, el matrimonio emprendedor de este proyecto, tomó esta decisión por el bien de los dos. En setiembre del 2025 fueron blanco del hampa; esa noche les robaron 1 millón 200 mil colones .



Balazos que se oyen no tan lejos, indigentes constantes y clientes que les generaban inseguridad se convirtieron en una constante, un escenario ante el que se sentían solos y desamparados .



Cartago se ha convertido en noticia en las últimas semanas por el aumento acelerado de los asesinatos, tras conflictos entre bandas narco.



La tranquilidad de esta provincia desapareció ante un aumento del 100% de los homicidios y la narco actividad .



Sin embargo, la Fuerza Pública asegura que ha reforzado con más policías y más operativos, pero para este matrimonio cerrar las cortinas de su negocio y sumarse al desempleo es el precio de su propia seguridad.

