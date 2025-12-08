Esposo de tica asesinada en EE. UU. niega cargos y recibe fianza de $250 mil

Un juez del condado de Sequatchie, en Estados Unidos, evaluó este lunes las primeras pruebas en la audiencia preliminar contra David Gardiner y su hijo Gabriel Vílchez, señalados por la muerte de la costarricense Silvia Vílchez.



Gardiner, de 64 años, y Vílchez, de 18, fueron presentados ante el Tribunal tras su detención por presunto homicidio criminal y abuso de cadáver.

Silvia Vílchez, de 50 años, fue encontrada sin vida el pasado 30 de octubre en la vivienda que compartía con ambos en Snyder Loop, en Lewis Chapel Mountain.



Durante la audiencia, Gardiner negó cualquier participación en el asesinato.

"Un investigador informó que el teléfono del sospechoso fue hallado sumergido en un pequeño estanque de peces detrás de la vivienda.

"Las autoridades iniciaron la búsqueda de Silvia Vílchez luego de reportarse su desaparición, y sus restos fueron localizados posteriormente en un montón de quemas en la parte posterior de la propiedad familiar", informó el medio 'News Channel 9'.

Los investigadores afirman que el adolescente admitió haber golpeado a su madre con un bate de béisbol y que Gardiner ayudó a quemar y ocultar su cuerpo.



Los dos detenidos enfrentan cargos por asesinato en primer grado y abuso de cadáver. En esta etapa del proceso, los fiscales presentan la evidencia disponible para que el juez determine si el caso debe avanzar ante un gran jurado.



Al finalizar la diligencia, el juez otorgó a Gardiner una fianza de $250.000 dólares y rechazó concederla a Gabriel Vílchez.

