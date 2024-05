Esposo de mujer que murió en accidente en Ruta 27: “Perdí a mi esposa por brutalidad de un trailero”

Esposo de mujer que murió por accidente en Ruta 27: “Perdí a mi esposa por una brutalidad de un trailero”

El esposo de la mujer que murió por un accidente sobre la Ruta 27 la tarde de este miércoles, aseguró sentirse indignado y dijo que “pierde a una gran mujer”.

Los hechos ocurrieron a la altura de El Coyolar, Orotina, sentido San José-Puntarenas. La ruta todavía permanece cerrada y no hay un tiempo estimado de apertura, ya que el OIJ está realizando la investigación y el levantamiento del cuerpo.

“A veces las cosas pasan y no hay nada que hacer contra la voluntad de Dios, perdí a mi esposa por una brutalidad de un trailero que siempre andan a exceso de velocidad, ellos no respetan nada, pero las cosas tienen que pasar, no se puede hacer nada, qué vamos a hacer, dolidos, una excelente esposa, excelente madre, es una mujer que no hay que pedirle nada más, acá destrozados, ella venía de su trabajo y exclusivamente agarró esta vez, perdí a mi esposa, una excelente mujer que vale oro”, dijo a Telenoticias Leonel Piñar, esposo de la fallecida.