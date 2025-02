Esposa de Geiner Zamora: “Confío en que logren hacerle justicia”

La esposa de Geiner Zamora, subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí, quien murió tras ser atacado a balazos como una represalia por su trabajo, confía en que las autoridades “sigan investigando para que logren hacerle justicia”.

Susana Lazo habló con Telenoticias luego de que se conociera que un juez ordenó, por solicitud del Ministerio Público, liberar al único sospechoso detenido por el asesinato de su cónyuge.

“Estoy tan enfocada en mi familia y el proceso de duelo que estamos enfrentando que me he mantenido al margen de la investigación judicial. Apenas hoy se cumplen ocho días de la tragedia de Geiner. Me acabo de enterar por las noticias de la variación de los elementos de prueba. Estamos en un país de Derecho. Todo eso se puede dar en un proceso penal.

“Confío en que el OIJ y el Ministerio Público sigan investigando para que logren hacerle justicia a mi esposo y, si no, tengo la certeza de que mi Padre Celestial nos hará justicia. Mi Dios no falla”, indicó Lazo por medio de un mensaje de texto.​