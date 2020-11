Esposa de desaparecido: “Todo lo encontramos nosotros y no OIJ”

Mildiana Enríquez, esposa de Jeffry Vargas, quien desapareció desde el pasado 20 de octubre en La Unión de Tres Ríos, le confirmó a Teletica.com que todas las pistas encontradas fueron por méritos de vecinos, amigos y familiares y no por trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Según Enríquez, el OIJ solo maneja la hipótesis de que su esposo fue arrastrado por el río.

Lea también Sucesos OIJ hará nueva búsqueda del mensajero desaparecido en La Unión Las autoridades confirmaron que dos celulares encontrados pertenecían a él.

​“Los de OIJ no se habían comunicado conmigo sino hasta ayer lunes para decirme que hoy iban a ir a la zona a peinarla para tratar de encontrar algún rastro. Siguen manejando la hipótesis de que se fue al río y se lo llevó una corriente, pero a nosotros otras personas nos dicen que lo pudieron asaltar y algo salió mal”, comentó.

La familia de Jeffry y sus amigos lo han buscado por Calle Mesén, donde al parecer fue visto por última vez; también han recorrido todo el Río Damas, en Desamparados, con tal de encontrarlo.

“Nosotros localizamos sus pertenencias y partes de la moto en una primera búsqueda, el pasado sábado también fuimos nosotros los que encontramos en un sector del Río Damas documentos bancarios que él debía entregar. También hallamos dos teléfonos celulares de diferente marca, pero no creo que sean de mi esposo”, comentó.

Para Mildiana la inquietud es cada vez mayor y “más aún cuando la vocera del OIJ confirmó que los teléfonos son de mi esposo, pero no es así porque él no usa esa marca que encontramos, yo tengo las cajas de los celulares que él usa con los números de serie y hoy voy a llevarlas a la Policía Judicial para confirmarlo”.

Lea también Nacional Cocodrilos llegan a patios de viviendas tras fuertes lluvias De acuerdo con los expertos, en estas épocas los cocodrilos están en etapa reproductiva.

Para el OIJ, el hombre de 30 años de edad fue arrastrado por la corriente de un río cuando intentó cruzar con su motocicleta, misma que fue encontrada desmantelada en una chatarrera.



“Es extraño, cuántos días después no aparece el cuerpo. Yo le he pedido a los vecinos de Calle Mesén que me manden videos y al revisarlos se ve como la corriente pasa por en medio de las casas. A la moto le borraron el número de serie del motor, el marco no aparece y el OIJ insiste que lo de mi esposo fue por un desastre natural”, finalizó.

Este martes, expertos del OIJ volverán a hacer una búsqueda del mensajero en el Río Damas y alrededores.